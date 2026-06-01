Les Cabaneurs – installation évolutive par Cécile Michon-Roussel, Centre d’Arts Plastiques et Visuels, Lille
Les Cabaneurs – installation évolutive par Cécile Michon-Roussel, Centre d’Arts Plastiques et Visuels, Lille lundi 6 juillet 2026.
Les Cabaneurs – installation évolutive par Cécile Michon-Roussel 6 – 11 juillet Centre d’Arts Plastiques et Visuels Nord
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T15:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00
Venez découvrir l’installation évolutive Les Cabaneurs, fruits des ateliers menés par Cécile Michon-Roussel, plasticienne, auprès des moins de 6 ans encadrés de leur parents ou personnels encadrants du milieu de la petite enfance.
– Du 6 au 11 juillet – de 15h à 17h
– CAPV (Centre d’Arts Plastiques et Visuels) – 4 rue des Sarrazins
– Cet événement est une restitution d’ateliers menés dans la galerie du CAPV et non une proposition d’ateliers.
– Plus d’information à secretariatcapv@mairie-lille.fr ou au 03 20 54 71 84
– Entrée libre et gratuite
Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins à Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « secretariatcapv@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320547184 »}] [{« link »: « mailto:secretariatcapv@mairie-lille.fr »}]
Découvrez Les Cabaneurs ! Installation évolutive par Cécile Michon-Roussel
@ Cécile Michon-Roussel
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