Les cafés de l’Artothèque, Médiathèque Ormédo, Orvault

Informations pratiques

Les cafés de l’Artothèque Samedi 26 septembre, 10h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

En partenariat avec Les Ateliers de la Gobinière et l’Atelier Photo d’Orvault

Trois cafés de l’Artothèque seront organisés les samedis 12, 19 et 26 septembre de 10h à 12h. L’occasion de rencontrer peintres et photographes des oeuvres exposées. Tableaux et photos seront exposés à la médiathèque du 12 au 26 septembre.

Artothèque flash le samedi 26 septembre · à partir de 10h · Ormédo

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Une rencontre autour d’un café pour rencontrer les artistes de l’artothèque