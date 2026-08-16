Les cafés de l’Artothèque Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Trois cafés de l’Artothèque sont organisés les samedis 12, 19 et 26 septembre de 10h à 12h. Tout public

En partenariat avec Les Ateliers de la Gobinière et l’Atelier Photo d’OrvaultTrois cafés de l’Artothèque seront organisés les samedis 12, 19 et 26 septembre de 10h à 12h. L’occasion de rencontrer peintres et photographes des oeuvres exposées. Tableaux et photos seront exposés à la médiathèque du 12 au 26 septembre.Artothèque flash le samedi 26 septembre · à partir de 10h · Ormédo

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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