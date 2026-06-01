Argy

Les Cafés du Rock Jane Porter Trio

1 Route de la Gare Argy Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le jeudi 25 juin 2026, Buzançais recevra Aymeric Simon Blues and roots au restaurant Au Croissant, rue Grande à Buzançais dès 20h30.

Jane Porter trio est un groupe de musiciens professionnels et expérimentés qui restitue des fleurons du répertoire pop-rock international et de la chanson française avec élégance et justesse. .

1 Route de la Gare Argy 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 26 91 11

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English :

On Thursday June 25, 2026, Buzançais will welcome Aymeric Simon ? Blues and roots at the restaurant Au Croissant, rue Grande in Buzançais from 8:30pm.

L’événement Les Cafés du Rock Jane Porter Trio Argy a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY