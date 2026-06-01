Les Cafés du Rock Jane Porter Trio Argy
Les Cafés du Rock Jane Porter Trio Argy vendredi 26 juin 2026.
Argy
Les Cafés du Rock Jane Porter Trio
1 Route de la Gare Argy Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le jeudi 25 juin 2026, Buzançais recevra Aymeric Simon Blues and roots au restaurant Au Croissant, rue Grande à Buzançais dès 20h30.
Jane Porter trio est un groupe de musiciens professionnels et expérimentés qui restitue des fleurons du répertoire pop-rock international et de la chanson française avec élégance et justesse. .
1 Route de la Gare Argy 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 26 91 11
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English :
On Thursday June 25, 2026, Buzançais will welcome Aymeric Simon ? Blues and roots at the restaurant Au Croissant, rue Grande in Buzançais from 8:30pm.
L’événement Les Cafés du Rock Jane Porter Trio Argy a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY
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