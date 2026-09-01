Les Caladesques Église paroissiale Saint-Martial Assas

Informations pratiques

Assas

Les Caladesques

Église paroissiale Saint-Martial 7 Rue de la Font Haute Assas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les Caladesques investissent l’église romane d’Assas pour un week-end placé sous le signe de l’art, mêlant peintures, dessins, photographies, poésie, lectures et musique.

Le Collectif d’artistes assadins organise, pour la quatrième année consécutive, Les Caladesques , une exposition de peintures, de dessins et de photographies présentée dans l’église romane Saint-Martial d’Assas, les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Cette année, l’invité d’honneur sera David Rycroft, peintre de renommée internationale. Dix-huit autres artistes d’Assas et de la région présenteront également leurs œuvres au public. Du figuratif à l’abstrait, du surréalisme au portrait et aux scènes de vie, l’exposition offrira une grande diversité d’univers artistiques.

Devant l’église, un sentier de livres proposera plusieurs espaces de lecture. Les visiteurs pourront repartir gratuitement avec les ouvrages de leur choix.

Le vernissage aura lieu le samedi 19 à 12h, avec le chœur d’Assas

Remise du prix du public le dimanche 20 à 12h. A cette occasion, le groupe vocal Lo Cocut interprétera des chants traditionnels occitans sur le parvis de l’église.

L’association Jeu de mots SBS proposera également une série de poèmes inspirés des œuvres exposées, lors de lectures déambulatoires organisées auprès de chaque artiste.

À l’issue de la visite, le public pourra voter pour désigner son artiste préféré.- .

Église paroissiale Saint-Martial 7 Rue de la Font Haute Assas 34820 Hérault Occitanie

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English :

The Caladesques are taking over the Roman church of Assas for a weekend marked by art, mixing paintings, drawings, photographs, poetry, readings, and music.

L’événement Les Caladesques Assas a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup