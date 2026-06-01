Les Casquettes Rose – Techno & Electro & Commerciale, Quai de Seine – Voie George Pompidou, Paris

Les Casquettes Rose – Techno & Electro & Commerciale Dimanche 21 juin, 19h00 Quai de Seine – Voie George Pompidou Paris

Enceinte Elokance 500 (800 watts) et platine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Dès les premières minutes, l’ambiance monte progressivement pour embarquer le public dans une expérience musicale à la fois nostalgique et énergique.

Le concert débute avec une sélection de classiques commerciaux, mêlant les incontournables du rap et de la pop des années 2000. Des titres comme *In Da Club* de 50 Cent, *Don’t Stop The Music* de Rihanna, *Yeah!* d’Usher ou encore *I Gotta Feeling* des Black Eyed Peas rythment cette première partie. Pensée pour rassembler immédiatement les spectateurs, elle favorise une atmosphère conviviale et participative où chacun peut chanter, danser et se replonger dans des souvenirs marquants.

Au fil de la soirée, la transition s’opère vers des sonorités plus électroniques. Le rythme s’intensifie progressivement avec des morceaux comme *Levels* d’Avicii, *One More Time* de Daft Punk ou encore *Losing It* de Fisher. Les basses prennent davantage de place et l’énergie collective monte d’un cran, installant une ambiance plus club et immersive, centrée sur la danse et les sensations.

À partir de 22h30, le set bascule pleinement dans des univers techno et hard music. Des titres comme *Your Mind* d’Adam Beyer, *Higher* d’Amelie Lens ou encore des productions de Mandragora et Dr Peacock viennent installer une ambiance plus intense et immersive. Le set explore plusieurs styles : hard techno, frenchcore, hardstyle et psytrance, offrant une montée en puissance progressive vers des sonorités plus rapides, percutantes et hypnotiques. Les kicks deviennent plus marqués, les rythmes plus soutenus, plongeant le public dans une expérience proche de l’univers rave. Les puristes y trouveront pleinement leur compte, avec une sélection exigeante et cohérente.

Tout au long de la soirée, les spectateurs vivent une évolution musicale fluide, passant d’une ambiance festive et accessible à une expérience plus intense et immersive, pensée pour captiver et maintenir une énergie constante jusqu’à la fin.

Quai de Seine – Voie George Pompidou 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France Quai de Seine Transport en commun

Dès les premières minutes, l’ambiance monte progressivement pour embarquer le public dans une expérience musicale à la fois nostalgique et énergique.

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