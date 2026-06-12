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Les casse-cailloux Janaillat

Les casse-cailloux Janaillat

Les casse-cailloux Janaillat samedi 4 juillet 2026.

Adresse : ld La ballatange

Ville : 23250 Janaillat

Département : Creuse

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Janaillat

Les casse-cailloux

ld La ballatange Janaillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 21:30:00

Date(s) :
2026-07-04

  .

ld La ballatange Janaillat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 21 13 41 

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English : Les casse-cailloux

L’événement Les casse-cailloux Janaillat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Creuse Sud Ouest

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