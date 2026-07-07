Informations pratiques

Guérande

Les Celtiques de Guérande

Cité médiévale Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Danse, musique et chant vous feront vibrer tout au long de ce week-end. Avec plus de 500 artistes, ce festival est le rendez-vous incontournable des amateurs de musiques, de danses traditionnelles, d’expressions scéniques et de chants bretons.

Retrouvez tout le programme prochainement sur https://www.lesceltiquesdeguerande.bzh .

Cité médiévale Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 88 46 rene.tobie@wanadoo.fr

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English :

L’événement Les Celtiques de Guérande Guérande a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44