Les Celtiques de Guérande Guérande
vendredi 7 août 2026 · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Les Celtiques de Guérande
Cité médiévale Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09
Danse, musique et chant vous feront vibrer tout au long de ce week-end. Avec plus de 500 artistes, ce festival est le rendez-vous incontournable des amateurs de musiques, de danses traditionnelles, d’expressions scéniques et de chants bretons.
Retrouvez tout le programme prochainement sur https://www.lesceltiquesdeguerande.bzh .
Cité médiévale Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 88 46 rene.tobie@wanadoo.fr
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English :
L’événement Les Celtiques de Guérande Guérande a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
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