Les Celtiques Fest-Noz Guérande

Guérande

Les Celtiques Fest-Noz

Boulevard du Nord Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08 01:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Fest Noz avec

– ANNIE EBREL QUARTET

Voix emblématique de Bretagne, Annie Ebrel est l’une des grandes figures du Kan ha diskan, son interprétation vibrante des Gwerzioù et sa capacité à transcender les frontières musicales. Parfaitement bretonnante, elle puise dans ses racines familiales une connexion profonde avec cette langue et cette tradition vocale.

Cette artiste complète a su faire évoluer son art en multipliant les rencontres artistiques prestigieuses, tout en restant fidèle à l’essence même du chant breton de tradition orale.

> Clavier / Chant / Cistre / Basse électrique

– ENNEADE

Geb, Shou, Nephtys, Seth, Nout, Tefnout, Osiris, Isis et Atoum. Neuf divinités égyptiennes qui réunissent et incarnent les forces fondamentales de l’univers. Neuf voix singulières.

Cinq violons, des voix qui aiment s’entremêler. C’est tout ce dont elles ont besoin pour faire danser. Une foule, en rond, qui saura les écouter ne sera pas déçue de cette association. Laissez vous porter par l’Enneade d’Héliopolis !​

> Chant / Violon

– MODKOZMIK

Musique rétro-futuriste, tribale, électroacoustique. Le corps ancré dans le sol et l’esprit évadé dans le cosmos. C’est ainsi que le trio transporte vers une énergie tellurique rurale qui chemine progressivement au plus près des étoiles.

Tantôt la trompette et le saxophone se questionnent et se répondent tel un couple de sonneurs, tantôt l’un porte l’autre en se fondant dans les sons de claviers obstinés. Quand le chant arrive, il prend la tête et guide la danse d’un pas sûr !

> Clavier / Chant / Trompette / Saxophone

– TOBIE / GOUDEDRANCHE

​Depuis plusieurs décennies, le duo accordéon/bombarde façonne le paysage sonore des festoù-noz de la presqu’île Guérandaise. C’est dans cet héritage que s’inscrivent Benjamin Goudedranche et Erwann Tobie, deux natifs du pays portés dès l’enfance par ces sonorités.

Pour ce projet, ils font le choix d’une musique épurée, où les arrangements se font discrets pour laisser place à la transe, à l’énergie et à la beauté mélodies issues du répertoire traditionnel breton. Une musique sincère et puissante dont l’ambition est de faire corps avec les danseurs.

> Accordéon diatonique / Bombarde

– TRIMAUD / BELLIARD

​Le duo Trimaud / Belliard propose une musique traditionnelle. À partir d’un répertoire issu des terroirs bretons, ils construisent une musique vivante, fidèle aux sources, pensée pour la danse. Leur jeu met en valeur la pulsation, la simplicité des thèmes et la force collective du répertoire. Un duo ancré dans la tradition !

> Biniou Koz / Bombarde

Tout le prgramme des Celtiques de Guérande à retrouver ici Les Celtiques De Guerande

Pas de réservation possible, arrivez de bonne heure ! .

Boulevard du Nord Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 88 46 rene.tobie@wanadoo.fr

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L’événement Les Celtiques Fest-Noz Guérande a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44