Les céramiques à la lampe torche domaine de Sennelles Bias Bias
Les céramiques à la lampe torche domaine de Sennelles Bias Bias vendredi 21 août 2026.
Bias
Les céramiques à la lampe torche
domaine de Sennelles Bias 14 Rue Clémentine Steef Bias Lot-et-Garonne
Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21 22:15:00
Date(s) :
2026-08-21
Après sa restauration, continuons de mettre en lumière le domaine de Senelles ! Mais cette année, ce sera à la lampe torche ! Affûtez votre regard sur les différentes céramiques et sur les techniques employées pour décorer cette maison aux assiettes.
Réservation conseillé .
domaine de Sennelles Bias 14 Rue Clémentine Steef Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : Les céramiques à la lampe torche
L’événement Les céramiques à la lampe torche Bias a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne
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