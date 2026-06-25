Les céramiques à la lampe torche domaine de Sennelles Bias Bias vendredi 21 août 2026.

Bias

Les céramiques à la lampe torche

domaine de Sennelles Bias 14 Rue Clémentine Steef Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 22:15:00

Date(s) :

2026-08-21

Après sa restauration, continuons de mettre en lumière le domaine de Senelles ! Mais cette année, ce sera à la lampe torche ! Affûtez votre regard sur les différentes céramiques et sur les techniques employées pour décorer cette maison aux assiettes.

Réservation conseillé .

domaine de Sennelles Bias 14 Rue Clémentine Steef Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : Les céramiques à la lampe torche

L’événement Les céramiques à la lampe torche Bias a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne