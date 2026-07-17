LES CHANSONNIERS MANU TCHAO ! Carcassonne

Informations pratiques

Carcassonne

LES CHANSONNIERS MANU TCHAO !

6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 37 – 37 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-01 20:30:00

fin : 2027-04-01

Date(s) :

2027-04-01

Le Théâtre des Deux Ânes & JM Productions présentent Les Chansonniers Manu Tchao !

Les chansonniers de l’emblématique Théâtre des Deux Ânes reprennent la route à l’occasion de la prochaine élection présidentielle.

Du haut de plus de cinquante années d’observation politique, Jacques Mailhot, qui a vu défiler les plus et les moins de la Cinquième République, a peaufiné un spectacle à la fois incisif et désopilant de nos institutions. Avec la brillante complicité de ses compagnons de toujours, Michel Guidoni, Florence Brunold et Gilles Détroit, il nous propose de regarder une fois encore la politique au fond des yeux.

Loin de la vulgarité ambiante et du tintamarre assourdissant de l’information permanente, ces mousquetaires de l’humour mettent joyeusement le doigt là où ça fait rire…Et souvent réfléchir.

Avec plus que jamais l’irremplaçable acuité des Chansonniers et le charme de textes ciselés et bien écrits.

Durée 1h45

Avec Jacques MAILHOT Michel GUIDONI Florence BRUNOLD Gilles DETROIT

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6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

The Théâtre des Deux Âges & JM Productions present Les Chansonniers: Manu Tchao!

The songwriters of the iconic Théâtre des Deux Âges are hitting the road again in time for the upcoming presidential election.

Drawing on more than fifty years of political observation, Jacques Mailhot—who has witnessed the highs and lows of the Fifth Republic—has crafted a show that is both incisive and hilarious in its take on our institutions. With the brilliant collaboration of his longtime companions, Michel Guidoni, Florence Brunold, and Gilles Détroit, he invites us to look politics straight in the eye once again.

Far from the prevailing vulgarity and the deafening clamor of non-stop news, these musketeers of humor joyfully pinpoint exactly what makes us laugh—and often gives us pause for thought.

Featuring, more than ever, the irreplaceable wit of Les Chansonniers and the charm of finely crafted, well-written scripts.

Running time: 1 hour 45 minutes

Starring: Jacques MAILHOT, Michel GUIDONI, Florence BRUNOLD, Gilles DETROIT

L’événement LES CHANSONNIERS MANU TCHAO ! Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-17 par