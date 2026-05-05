Les Chantiers d’ Enchântier, théâtre de la rousselle, Bordeaux

Les Chantiers d’ Enchântier 18 – 27 juin théâtre de la rousselle Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T21:00:00+02:00 – 2026-06-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

LES CHANTIERS D’ENCHÂNTIER

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

Les chantiers d’Enchântier est un festival amateur que nous proposons chaque année en juin ou en septembre en fonction des saisons.

Nos élèves des cours adultes, enfants, préadolescents et adolescents ayant travaillé leurs projets toute l’année, ayant expérimenté, recherché, loupé, trouvé, découvert, entraîné, répété, … Il est temps de montrer le travail au public. Cet espace-temps est dédié à eux et à leurs travaux.

Pièces de théâtre classiques et contemporaines, écritures, improvisations, sketchs : Nos comédiens amateurs vous transmettent le plaisir du jeu et l’art de l’acteur dans le but de vous offrir leurs interrogations, leurs perceptions, leurs utopies et leurs espoirs.

18JUIN

21:00 « Und » de H. Barker

22:00 « La Femme poubelle » de M. Visniec

1

9JUIN

20:00 « Entrées de textes » de R. Devos et R. Garcia

20:45 « Godot & Co » de S. Beckett et M. Visniec

21:45 « Together » de D. Kelly

20JUIN

11:00 Enfants

13:00 Préadolescents

16h30 Adolescents

20JUIN

20:00 « Entrées de textes » de R. Devos et R. Garcia

20:45 « Und » de H. Barker

22:00 « Godot & Co » de S. Beckett et M. Visniec

25JUIN

21:00 « La Femme poubelle » de M. Visniec

22:00 « Godot & Co » de S. Beckett et M. Visniec

26JUIN

20:00 « Entrées de textes » de R. Devos et R. Garcia

20:45 « La Femme poubelle » de M. Visniec

21:45 « Together » de D. Kelly

27JUIN

20:00 « Entrées de textes » de R. Devos et R. Garcia

20:45 « Und » de H. Barker

22:00 « Together » de D. Kelly

théâtre de la rousselle 77 rue de la rousselle 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0615064693 https://www.larousselle.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/enchantier-theatre/evenements/les-chantiers-d-enchantier-2026 »}] Petit théâtre intimiste en plein coeur de Bordeaux.

Festival amateur des élèves de la compagnie Enchântier Théâtre festival-theatre-amateur-enchantiertheatre-theatredelarousselle