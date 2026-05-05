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Les Chantiers d’ Enchântier, théâtre de la rousselle, Bordeaux

Les Chantiers d’ Enchântier, théâtre de la rousselle, Bordeaux

Les Chantiers d’ Enchântier, théâtre de la rousselle, Bordeaux jeudi 18 juin 2026.

Lieu : théâtre de la rousselle

Adresse : 77 rue de la rousselle 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Les Chantiers d’ Enchântier 18 – 27 juin théâtre de la rousselle Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T21:00:00+02:00 – 2026-06-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

LES CHANTIERS D’ENCHÂNTIER
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Les chantiers d’Enchântier est un festival amateur que nous proposons chaque année en juin ou en septembre en fonction des saisons.
Nos élèves des cours adultes, enfants, préadolescents et adolescents ayant travaillé leurs projets toute l’année, ayant expérimenté, recherché, loupé, trouvé, découvert, entraîné, répété, … Il est temps de montrer le travail au public. Cet espace-temps est dédié à eux et à leurs travaux.
Pièces de théâtre classiques et contemporaines, écritures, improvisations, sketchs : Nos comédiens amateurs vous transmettent le plaisir du jeu et l’art de l’acteur dans le but de vous offrir leurs interrogations, leurs perceptions, leurs utopies et leurs espoirs.
18JUIN
21:00 « Und » de H. Barker
22:00 « La Femme poubelle » de M. Visniec
1
9JUIN
20:00 « Entrées de textes » de R. Devos et R. Garcia
20:45 « Godot & Co » de S. Beckett et M. Visniec
21:45 « Together » de D. Kelly

20JUIN
11:00 Enfants
13:00 Préadolescents
16h30 Adolescents

20JUIN
20:00 « Entrées de textes » de R. Devos et R. Garcia
20:45 « Und » de H. Barker
22:00 « Godot & Co » de S. Beckett et M. Visniec

25JUIN
21:00 « La Femme poubelle » de M. Visniec
22:00 « Godot & Co » de S. Beckett et M. Visniec

26JUIN
20:00 « Entrées de textes » de R. Devos et R. Garcia
20:45 « La Femme poubelle » de M. Visniec
21:45 « Together » de D. Kelly

27JUIN
20:00 « Entrées de textes » de R. Devos et R. Garcia
20:45 « Und » de H. Barker
22:00 « Together » de D. Kelly

théâtre de la rousselle 77 rue de la rousselle 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0615064693 https://www.larousselle.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/enchantier-theatre/evenements/les-chantiers-d-enchantier-2026 »}] Petit théâtre intimiste en plein coeur de Bordeaux.
Festival amateur des élèves de la compagnie Enchântier Théâtre festival-theatre-amateur-enchantiertheatre-theatredelarousselle

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