Les Chants anonymes, Médiathèque Ormédo, Orvault
mardi 1 décembre 2026 · Médiathèque Ormédo · Orvault
Informations pratiques
Les Chants anonymes Mardi 1 décembre, 20h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T20:00:00+01:00 – 2026-12-01T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-01T20:00:00+01:00 – 2026-12-01T21:30:00+01:00
Textes de Philippe Malone, avec la comédienne Marie-Laure Crochant et la réalisatrice sonore Anne-Laure Lejosne
Sensible et engagée, la comédienne Marie-Laure Crochant donne voix à la tragédie des migrants anonymes qui traversent la Méditerranée. Un magnifique chant-hommage à tous les disparus en mer.
Mardi 1er décembre · 20h · durée 1h15 · Ormédo · à partir de 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60
Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Un conte musical sur l’exil
Tommy Poisson
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