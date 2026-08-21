Les Chants anonymes, Médiathèque Ormédo, Orvault

Informations pratiques

Les Chants anonymes Mardi 1 décembre, 20h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T20:00:00+01:00 – 2026-12-01T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-01T20:00:00+01:00 – 2026-12-01T21:30:00+01:00

Textes de Philippe Malone, avec la comédienne Marie-Laure Crochant et la réalisatrice sonore Anne-Laure Lejosne

Sensible et engagée, la comédienne Marie-Laure Crochant donne voix à la tragédie des migrants anonymes qui traversent la Méditerranée. Un magnifique chant-hommage à tous les disparus en mer.

Mardi 1er décembre · 20h · durée 1h15 · Ormédo · à partir de 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Un conte musical sur l’exil

Tommy Poisson