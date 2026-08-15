Les Chants anonymes Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault
mardi 1 décembre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-01 20:00 – 21:30
Gratuit : oui Mardi 1er décembre · 20h · durée 1h15 · Ormédo · à partir de 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte
Textes de Philippe Malone, avec la comédienne Marie-Laure Crochant et la réalisatrice sonore Anne-Laure LejosneSensible et engagée, la comédienne Marie-Laure Crochant donne voix à la tragédie des migrants anonymes qui traversent la Méditerranée. Un magnifique chant-hommage à tous les disparus en mer.Mardi 1er décembre · 20h · durée 1h15 · Ormédo · à partir de 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60
Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60
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