Les château du Jura… trop FORTS ! Visite guidée Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
dimanche 20 septembre 2026 · Place Philibert-de-Chalon · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Lons-le-Saunier
Les château du Jura… trop FORTS ! Visite guidée
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-10-25 15:15:00
Date(s) :
2026-09-20 2026-10-25
Plongez au cœur de plus de mille ans d’histoire et découvrez les châteaux du Jura comme vous ne les avez jamais imaginés.
Loin des clichés de donjons assiégés, l’exposition révèle la richesse de ces lieux de pouvoir, leur rôle stratégique et leur influence sur la vie quotidienne des communautés médiévales. Maquettes, manipulations, vidéos et jeux rendent la découverte vivante et accessible à tous, des passionnés d’histoire aux familles curieuses.
Cette visite guidée est l’occasion idéale d’explorer ces architectures fascinantes, comprendre leurs secrets et saisir les enjeux de leur préservation actuelle.
Envie de voir le Moyen Âge autrement?? Suivez le guide. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr
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English : Les château du Jura… trop FORTS ! Visite guidée
L’événement Les château du Jura… trop FORTS ! Visite guidée Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-26 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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