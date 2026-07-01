Les chauves-souris du Champsaur, Le Noyer, Le Noyer

Informations pratiques

Les chauves-souris du Champsaur Mardi 7 juillet, 18h30 Le Noyer Hautes-Alpes

entrée libre – gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T18:30:00+02:00 – 2026-07-07T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T18:30:00+02:00 – 2026-07-07T23:00:00+02:00

Soirée de découverte des chauves-souris

18h30 – 19h30 : Conférence/diaporama

20h00 – 21h00 : Repas tiré du sac à prévoir

21h00 – 22h30 : Sciences participatives : Comptage en sortie de gîte.

Le Noyer le Noyer (Hautes-Alpes) Le Noyer 05500 Le Village – Maison de la Botanique Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 22 52 08 »}]

Conférence/diaporama et sciences participatives Chauves-souris Champsaur

SMIGIBA