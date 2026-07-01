Les chauves-souris du Champsaur, Le Noyer, Le Noyer
mardi 7 juillet 2026 · Le Noyer
Informations pratiques
Les chauves-souris du Champsaur Mardi 7 juillet, 18h30 Le Noyer Hautes-Alpes
entrée libre – gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T18:30:00+02:00 – 2026-07-07T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T18:30:00+02:00 – 2026-07-07T23:00:00+02:00
Soirée de découverte des chauves-souris
18h30 – 19h30 : Conférence/diaporama
20h00 – 21h00 : Repas tiré du sac à prévoir
21h00 – 22h30 : Sciences participatives : Comptage en sortie de gîte.
Le Noyer le Noyer (Hautes-Alpes) Le Noyer 05500 Le Village – Maison de la Botanique Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 22 52 08 »}]
Conférence/diaporama et sciences participatives Chauves-souris Champsaur
SMIGIBA
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