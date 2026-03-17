Les Chavaliers du Fiel Vacances à Dubaï Le Forum Le Mans

Les Chavaliers du Fiel Vacances à Dubaï

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 35.59 – 35.59 – 59.59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06 20:00:00

fin : 2027-02-06

Date(s) :

2027-02-06

Retrouvez les Chevaliers du Fiel au Forum, au Mans !

Les Chevaliers du Fiel dans Vacances à Dubaï.

Quelle est la destination à la mode ? La plus chébran ?

La plus fashion du moment Dubaï !

Critiquée, enviée, rêvée, détestée elle est le paradis des vedettes et des influenceurs !

Il est donc logique que Christian Lambert, personnage star des pièces a succès des Chevaliers du fiel amène par surprise sa femme Martine Lambert à Dubaï.

Les Lambert à Dubaï, ça sonne …ça sent le fou rire, l’aventure et l’excès.

12 personnages joués par deux comédiens …ça ne se fait pas

C’est pour ça qu’ils l’ont fait… c’est ça les Chevaliers.

Avec Eric Carrière et Francis Ginibre

Ecrit et mis en en scène par Eric Carrière .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Join Les Chevaliers du Fiel at the Forum in Le Mans!

L’événement Les Chavaliers du Fiel Vacances à Dubaï Le Mans a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Le Mans