Les chefs-d’œuvre en anecdote Musée des beaux-arts Rennes Samedi 23 mai, 19h00, 20h30, 22h00, 23h00 Ille-et-Vilaine

Limité à 30 personnes.

Les chefs-d’œuvre en anecdotes – découvrez les histoires surprenantes qui se cachent derrière les œuvres majeures du musée.

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T23:30:00.000+02:00

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https://mba.rennes.fr

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola, 35000 Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

museebeauxarts@ville-rennes.fr +33223621745

©Musée des beaux-arts



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