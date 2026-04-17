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LES CHEVALIERS DE LA TABLE TRES TRES RONDE La Paillette Rennes

LES CHEVALIERS DE LA TABLE TRES TRES RONDE La Paillette Rennes

LES CHEVALIERS DE LA TABLE TRES TRES RONDE La Paillette Rennes dimanche 28 juin 2026.

Lieu : La Paillette

Adresse : 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes

Ville : 35043 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Tarifs : plein 11 € - réduit 7 € - gratuit enfants - 12 ans - carte sortir

LES CHEVALIERS DE LA TABLE TRES TRES RONDE La Paillette Rennes Dimanche 28 juin, 16h00 Tarifs : plein 11 € – réduit 7 € – gratuit enfants – 12 ans – carte sortir

Un spectacle musical très très librement inspiré des Monty Python ! Mise en scène par Maïlis Dupont.

### Résumé

En 93 après J.-C., le roi Arthur part sur les routes pour convier à sa table très très ronde les chevaliers les plus courageux d’Angleterre. Son périple sera semé d’embûches, mais aurait-il pu les éviter s’il était monté à dos d’hirondelle ? L’histoire nous le dira peut-être…
Pièce précédée d’un pièce courte : Le concours (compris dans le billet).
[*Je veux mes billets pour Les Chevaliers de la Table Très Très Ronde*](https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/les-chevaliers-de-la-table-tres-tres-ronde-28-juin-2026)

### Les autres pièces de la saison

• Les Locataires
• Rhapsody !
• CORPO.
• Madame Sans-Gêne
• Le Concours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-28T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-28T18:00:00.000+02:00

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 https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/les-chevaliers-de-la-table-tres-tres-ronde

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine


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