Les Chevaliers du Fiel Hirson

Les Chevaliers du Fiel

Rue du Petit Taillis Hirson Aisne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

LE GRAND RETOUR DES MUNICIPAUX, PLUS EN FORME QUE JAMAIS !

Adorés, critiqués, enviés, montrés du doigt, visibles mais bien cachés, les municipaux sont devenus des vedettes grâce aux Chevaliers du Fiel.

Dans ce tout nouvel épisode, ils prennent leur destin en main pour devenir ce que personne n’aurait pu imaginer…

Amour, réunions syndicales, apéros mortels, surprises, suspense et énorme fou rire. C’est royal, phénoménal, donc municipal !

Rue du Petit Taillis Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 81 33

English :

THE GREAT RETURN OF THE MUNICIPALS, MORE FIT THAN EVER!

Adored, criticized, envied, pointed at, visible but well hidden, the municipals have become stars thanks to the Chevaliers du Fiel.

In this all-new episode, they take their destiny into their own hands to become what no one could have imagined…

Love, union meetings, deadly aperitifs, surprises, suspense and huge laughs. It’s royal, phenomenal, and therefore municipal!

German :

DAS GROSSE COMEBACK DER STADTVERWALTUNG, FITTER DENN JE!

Angebetet, kritisiert, beneidet, mit dem Finger gezeigt, sichtbar, aber gut versteckt die Stadträte sind dank der Glücksritter zu Stars geworden.

In dieser brandneuen Episode nehmen sie ihr Schicksal selbst in die Hand, um das zu werden, was sich niemand hätte vorstellen können…

Liebe, Gewerkschaftssitzungen, tödliche Aperitifs, Überraschungen, Spannung und riesige Lachanfälle. Es ist königlich, phänomenal, also städtisch!

Italiano :

IL GRANDE RITORNO DELLE MUNICIPALIZZATE, PIÙ IN FORMA CHE MAI!

Adorati, criticati, invidiati, individuati, visibili ma ben nascosti, i municipali sono diventati delle star grazie agli Chevaliers du Fiel.

In questo nuovissimo episodio, prendono in mano il loro destino per diventare ciò che nessuno avrebbe potuto immaginare…

Amore, incontri sindacali, aperitivi mortali, sorprese, suspense e grandi risate. È reale, fenomenale e quindi comunale!

Espanol :

EL GRAN RETORNO DE LOS MUNICIPALES, ¡EN MEJOR FORMA QUE NUNCA!

Adorados, criticados, envidiados, señalados, visibles pero bien escondidos, los municipales se han convertido en estrellas gracias a los Chevaliers du Fiel.

En este nuevo episodio, toman las riendas de su destino para convertirse en lo que nadie podía imaginar…

Amor, encuentros sindicales, aperitivos mortales, sorpresas, suspense y grandes carcajadas. Es real, fenomenal y, por tanto, ¡municipal!

