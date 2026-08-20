Les chevaux et les humains avec Martine Hausberger Auditorium des Champs Libres Rennes
mercredi 28 octobre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Les chevaux et les humains avec Martine Hausberger Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 28 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine
gratuit
Les chevaux perçoivent nos émotions avec une étonnante sensibilité. Si votre cœur bat fort, il est possible qu’un cheval, même situé à plusieurs dizaines de mètres de vous, s’en inquièt
Stress, colère, fatigue ou peine : ils savent repérer ce que nous ressentons. Venez découvrir les étonnantes capacités des chevaux et leurs talents méconnus.
Une chouette conférence avec Martine Hausberger, éthologue et directrice de recherche au CNRS qui a voué sa carrière à la compréhension animale.
Une chouette conférence animée par Jessie Magana, autrice jeunesse, et interprétée en LSF (langue des signes française).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-28T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-10-28T16:00:00.000+01:00
1
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Une nuit à Broadway – En collaboration avec l’Opéra de Rennes, Parc de Bréquigny, Rennes 20 août 2026
- Une nuit à Broadway Parc de Bréquigny Rennes 20 août 2026
- Une soirée suspendue entre ciel, pierre et musique Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes 20 août 2026
- Balade découverte de la nature (en ville, aux Gayeulles) Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes 21 août 2026
- Balade découverte de la nature (en ville, aux Gayeulles), Centre socioculturel Les Longs Prés, Rennes 21 août 2026