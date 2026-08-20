Informations pratiques

Les chevaux et les humains avec Martine Hausberger Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 28 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Les chevaux perçoivent nos émotions avec une étonnante sensibilité. Si votre cœur bat fort, il est possible qu’un cheval, même situé à plusieurs dizaines de mètres de vous, s’en inquièt

Stress, colère, fatigue ou peine : ils savent repérer ce que nous ressentons. Venez découvrir les étonnantes capacités des chevaux et leurs talents méconnus.

Une chouette conférence avec Martine Hausberger, éthologue et directrice de recherche au CNRS qui a voué sa carrière à la compréhension animale.

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Une chouette conférence animée par Jessie Magana, autrice jeunesse, et interprétée en LSF (langue des signes française).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-28T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-10-28T16:00:00.000+01:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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