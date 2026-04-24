Les Cinéphiles anonymes, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Les Cinéphiles anonymes Samedi 20 juin, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00

Accros au pop-corn, cinéphiles de tout poil, fans de films de genres ou amoureux occasionnels du septième art, vous avez envie d’en parler ? Les bibliothécaires vous proposent une rencontre autour du cinéma et vous invitent à échanger vos coups de cœur ou à débattre de vos coups de griffe une fois par mois dans une ambiance conviviale et décomplexée !

Une séance par mois

Médiathèque José Cabanis – Petit auditorium (3e étage)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Accros au pop-corn, cinéphiles de tout poil, fans de films de genres ou amoureux occasionnels du septième art, vous avez envie d’en parler ? – Biblis en folie club de lecteurs cinema