Les Cinéphiles anonymes, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Les Cinéphiles anonymes, Médiathèque José Cabanis, Toulouse samedi 20 juin 2026.
Les Cinéphiles anonymes Samedi 20 juin, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00
Accros au pop-corn, cinéphiles de tout poil, fans de films de genres ou amoureux occasionnels du septième art, vous avez envie d’en parler ? Les bibliothécaires vous proposent une rencontre autour du cinéma et vous invitent à échanger vos coups de cœur ou à débattre de vos coups de griffe une fois par mois dans une ambiance conviviale et décomplexée !
Une séance par mois
Médiathèque José Cabanis – Petit auditorium (3e étage)
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Accros au pop-corn, cinéphiles de tout poil, fans de films de genres ou amoureux occasionnels du septième art, vous avez envie d’en parler ? – Biblis en folie club de lecteurs cinema
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