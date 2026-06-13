Les cinés du Breil Jardin du 38 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 –

Gratuit : oui Tout public

Tout au long de l’été, la Maison de Quartier du Breil-Malville vous invite à partager des soirées conviviales et festives au Jardin du 38.Dès 19h, profitez d’animations dans le jardin, rencontrez vos voisins et partagez un moment de détente en plein air. Une plancha sera mise à disposition pour celles et ceux qui souhaitent cuisiner et partager leur repas. Des légumes issus du jardin seront proposés gratuitement selon les récoltes et les arrivages.À la tombée de la nuit, place au cinéma en plein air ! Installez-vous confortablement et profitez d’une projection sous les étoiles dans une ambiance chaleureuse et familiale.Les Cinés du Breil sont l’occasion de se retrouver, de faire vivre le quartier et de partager ensemble une belle soirée d’été ouverte à toutes et tous.Rendez-vous les 16 et 30 juillet ainsi que le 20 août au Jardin du 38.

Jardin du 38 Nantes 44036



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