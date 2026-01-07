Les cités Grusse et Gardin | RDV Découverte Office de Tourisme de Caen la mer Caen

Les cités Grusse et Gardin | RDV Découverte

Office de Tourisme de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados

Début : 2026-03-11 14:00:00

fin : 2026-03-11 16:00:00

2026-03-11

La cité Grusse, quartier de maisons bourgeoises de la fin du XIXe siècle, et la cité Gardin, ancien quartier artisanal complètement remodelé depuis 1992 autour du nouveau Palais de justice, ont chacune leur histoire. Elles juxtaposent aujourd’hui deux ambiances bien différentes et offrent des promenades peu fréquentées.

Visite conférence en extérieur avec Pierre Ageron.

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Cité Grusse, a neighborhood of bourgeois houses dating from the late 19th century, and Cité Gardin, a former artisanal district that has been completely remodeled since 1992 around the new courthouse, each have their own history.

