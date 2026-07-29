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AGENDA · Balma

LES CLASSIQUES DU CLASSIQUE L’ODYSSÉE Balma

vendredi 5 mars 2027 · L'ODYSSÉE · Balma

Informations pratiques

Début
vendredi 5 mars 2027
Fin
vendredi 5 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'ODYSSÉE
Adresse
20 Place de la Libération
Ville
31130 Balma
Département
Haute-Garonne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Balma

LES CLASSIQUES DU CLASSIQUE

L’ODYSSÉE 20 Place de la Libération Balma Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-05 20:30:00
fin : 2027-03-05

Date(s) :
2027-03-05

Ce n’est pas pour rien que ces airs sont si célèbres ! N’en déplaise aux grincheux, une jolie mélodie… c’est immortel !
Au programme des oeuvres de Strauss, Beethoven, Bizet, Brahms, Mozart, Bach, Tchaïkovski, Lehar et Boccherini. 15  .

L’ODYSSÉE 20 Place de la Libération Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 16 34 

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English :

There’s a reason these tunes are so famous! Whether the grumblers like it or not, a beautiful melody… is timeless!

L’événement LES CLASSIQUES DU CLASSIQUE Balma a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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