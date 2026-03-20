Les Clés pour Voir un cycle de 5 visites thématiques Épisode 4 : le portrait Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Les Clés pour Voir un cycle de 5 visites thématiques Épisode 4 : le portrait

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 12:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Vous avez toujours voulu mieux comprendre les grands courants artistiques ou aiguiser votre regard devant un tableau ? Ce cycle est fait pour vous !

Le musée Fernand Léger André Mare vous invite à une série de 5 rendez-vous pour décrypter les œuvres sous un angle différent. Chaque visite flash de 30 minutes vous donne les clés essentielles pour apprécier un mouvement ou un genre artistique.

Les épisodes à venir :

Le paysage De la fenêtre ouverte sur le monde à l’émotion pure. (30 octobre 2026)

Une formule concise et complète pour devenir un visiteur éclairé !

*Cycle de 5 visites de 30 minutes Réparties sur l’année Sur réservation .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

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English : Les Clés pour Voir un cycle de 5 visites thématiques Épisode 4 : le portrait

L’événement Les Clés pour Voir un cycle de 5 visites thématiques Épisode 4 : le portrait Argentan a été mis à jour le 2026-03-20 par Terres d’Argentan Intercom