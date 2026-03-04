Les collections en musique, Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône

Les collections en musique Samedi 23 mai, 17h00 Musée Vivant Denon Saône-et-Loire

L’école Vivant Denon, le Conservatoire et le musée Vivant Denon collaborent cette année pour la Classe l’oeuvre afin de proposer une mise en musique et en chanson des collections.

Musée Vivant Denon Place de l’Hotel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385947441 https://www.museedenon.com Collections archéologiques régionale de diverses époques.

Collections de peintures hollandaises, françaises et italiennes, dessins, art contemporain.

Ethnographie régionale

