Les colonies de vacances au château de Grammont, Salle Julien Richard, Ceyzérieu

Informations pratiques

Les colonies de vacances au château de Grammont 19 et 20 septembre Salle Julien Richard Ain

Entrée gratuit, repas et soirée dansante : 25 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À CEYZÉRIEU

Les colonie de vacances au château de Grammont

Samedi 19 & dimanche 20 septembre 2026

Salle Julien Richard

Cette année encore, l’association Sauvegarde & Valorisation du château de Grammont nous invite à plonger dans l’histoire de ce lieu emblématique de notre commune, avec un programme particulièrement riche autour d’un thème qui parlera à beaucoup : les colonies de vacances au château de Grammont !

Au programme de ces deux journées :

Exposition consacrée à l’histoire du château et aux colonies de vacances.

« La vie de château », spectacle écrit et mis en scène par la Compagnie belleysanne ThéArt, avec la participation des enfants de l’école de Ceyzérieu.

️ Conférence de Dominique Vidaud sur les colonies de vacances à Grammont.

« Souvenirs sonores des colonies de vacances à Grammont », samedi en fin d’après-midi.

Petite restauration les samedi et dimanche midi avec Les Pizzas de Steph

Et pour prolonger cette belle journée du samedi :

repas et soirée dansante de 19h30 à 23h !

️ Au menu : paëlla, duo de fromages et tarte fine aux pommes, préparés par le chef du restaurant Les 3 Chapeaux.

25 € par personne – réservation obligatoire via HelloAsso.

Exposition : samedi 10h-18h / dimanche 11h-16h

Spectacle : samedi 15h30 / dimanche 11h

Conférence : samedi et dimanche à 14h

Animation musicale : samedi 17h-18h30

Un grand merci aux bénévoles de l’association pour leur formidable engagement afin de faire vivre, connaître et transmettre l’histoire du château de Grammont.

Habitants de Ceyzérieu, anciens enfants des colonies, passionnés d’histoire ou simples curieux : venez nombreux partager ce week-end de patrimoine, de souvenirs et de convivialité !

Renseignements : chateaudegrammont.secretariat@gmail.com

Salle Julien Richard 111 rue du Champ de Foire 01350 Ceyzérieu Ceyzérieu 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:chateaudegrammont.secretariat@gmail.com »}]

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Association du château de Grammont