LES COLONS Mende

Mende Lozère

Ce western austral, premier film du réalisateur, retrace avec une superbe intensité dramatique un passé douloureux. Une barbarie terrible est mise en

scène avec mesure, à travers le regard d’un métis qui, membre de l’expédition, se trouve à la fois du côté des colons et des colonisés.

Le film ouvre aussi une réflexion sur l’Histoire qui en sera racontée.

Chili, Argentine, Royaume-Uni, Danemark, France, Allemagne, Suède, Taïwan, 2023, 1h 37min, drame réalisé par Felipe Gálvez avec Camilo Arancibia, Mark Stanley, Benjamin Westfall, Sam Spruell, Alfredo Castro.

Terre de Feu, République du Chili, 1901. Un territoire immense, que l’aristocratie blanche cherche à civiliser . Trois cavaliers sont engagés par un riche propriétaire terrien, José Menéndez, pour déposséder les populations autochtones de leurs terres. Sous les ordres du Lieutenant MacLennan, un soldat britannique, et avec Bill, mercenaire américain, le jeune métis chilien, Segundo, découvre le prix de la construction d’une jeune nation, celui du sang et du mensonge.

Projection organisée par le Ciné-Club Mendois dans le cadre de la saison 2025/2026 .

Boulevard Lucien Arnault Mende 48000 Lozère Occitanie +33 044940110 contact@splcoeurlozere.fr

English :

This austral western, the director’s first film, traces a painful past with superb dramatic intensity. Terrible barbarity is portrayed

through the eyes of a half-breed who, as a member of the expedition, finds himself on the side of both the settlers and the colonized.

The film also opens up a reflection on the history that will be told.

German :

Dieser Südwestern, der erste Film des Regisseurs, zeichnet mit einer großartigen dramatischen Intensität eine schmerzhafte Vergangenheit nach. Eine schreckliche Barbarei wird dargestellt

die Geschichte wird maßvoll aus der Sicht eines Mischlings dargestellt, der als Mitglied der Expedition sowohl auf der Seite der Siedler als auch der Kolonisierten steht.

Der Film eröffnet auch eine Reflexion über die Geschichte, die erzählt wird.

Italiano :

Questo western australe, primo film del regista, ripercorre un passato doloroso con superba intensità drammatica. Una terribile barbarie è ritratta

attraverso gli occhi di un meticcio che, come membro della spedizione, si ritrova dalla parte dei colonizzatori e dei colonizzati.

Il film apre anche una riflessione sulla storia che verrà raccontata.

Espanol :

Este western austral, primera película del director, recorre un pasado doloroso con una intensidad dramática soberbia. La terrible barbarie es retratada

a través de los ojos de un mestizo que, como miembro de la expedición, se encuentra tanto en el bando de los colonos como en el de los colonizados.

La película abre también una reflexión sobre la historia que se va a contar.

