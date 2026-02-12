Chasseneuil-du-Poitou

Les Comédiales

10 Rue de Vert Chasseneuil-du-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Festival de théâtre amateur et professionnel, se déroulant en plein air au Parc de la Ribaudière à Chasseneuil du Poitou.

Organisé par l’association du Théâtre du Clain.

Au programme, nombreux spectacles présentation des pièces de théâtre jouées par les troupes adultes et enfants du Théâtre du Clain, spectacles de rue, comédies, animations musicales…

Entrée libre.

Buvette et restauration sur place. .

10 Rue de Vert Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 52 83 64

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English : Les Comédiales

L’événement Les Comédiales Chasseneuil-du-Poitou a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Grand Poitiers