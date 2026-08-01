LES CONCERTS DE BROC AND BROL Place du château L’Isle-en-Dodon
samedi 29 août 2026 · Place du château · L'Isle-en-Dodon
Informations pratiques
L’Isle-en-Dodon
LES CONCERTS DE BROC AND BROL
Place du château BROC AND BROL L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Venez assister au concert chez Broc and Brol, ce samedi matin après le marché faîtes une pause pour vous désaltérer et partager un moment convivial et musical avec des artistes locaux.
Cette fois c’est le groupe Belamy & Son qui vous propose des chansons françaises et internationales ainsi que du folk et du jazz. .
Place du château BROC AND BROL L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61
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English :
Come enjoy the concert at Broc and Brol this Saturday morning. After the market, take a break to relax and share a fun, musical moment with local artists.
L’événement LES CONCERTS DE BROC AND BROL L’Isle-en-Dodon a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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