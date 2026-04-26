Les concerts de la Cabane de Thorigné Aire de l’Aubinière Thorigné-d’Anjou

Thorigné-d’Anjou

Les concerts de la Cabane de Thorigné

Aire de l’Aubinière 1777 route du Lion Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-24 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-21 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Avec le retour des beaux jours, la Cabane de Thorigné vibre au rythme de sa programmation musicale. Installée dans un cadre naturel et convivial, cette guinguette est devenue un lieu incontournable pour profiter des soirées d’été en toute simplicité.

Tout au long de la saison, concerts et animations s’enchaînent, mettant à l’honneur des artistes aux univers variés dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous. Que l’on vienne pour écouter de la musique, partager un verre ou simplement profiter du cadre, chacun y trouve sa place.

Au bord de l’eau, la Cabane de Thorigné offre un décor idéal pour se retrouver entre amis ou en famille, à la tombée du jour. Sur place, il est également possible de prolonger l’expérience avec des activités de plein air location de paddles, pédalos, canoës ou encore vélos, pour découvrir les environs autrement.

Au bord de l’eau, la Cabane de Thorigné offre un décor idéal pour se retrouver entre amis ou en famille, à la tombée du jour. Une belle invitation à savourer l’été au cœur de l’Anjou Bleu, au fil de soirées festives et conviviales. .

Aire de l’Aubinière 1777 route du Lion Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 71 95 contact@lacabanedethorigne.fr

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English :

With the return of fine weather, the Cabane de Thorigné vibrates to the rhythm of its musical program. Set in a natural and friendly setting, this guinguette has become a must for enjoying summer evenings in all simplicity.

L’événement Les concerts de la Cabane de Thorigné Thorigné-d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Anjou bleu