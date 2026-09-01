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AGENDA · Port-des-Barques

Les Concerts de la Chapelle L’Atelier Port-des-Barques

samedi 12 septembre 2026 · Port-des-Barques

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
place Vieljeux
Ville
17730 Port-des-Barques
Département
Charente-Maritime
Tarif

Port-des-Barques

Les Concerts de la Chapelle L’Atelier

place Vieljeux Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

La série des Concerts de la Chapelle propose une soirée musicale autour de chansons françaises au profit de sa rénovation.
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place Vieljeux Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01  mairie@ville-portdesbarques.fr

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English : The Chapel Concerts The Workshop

The Concerts de la Chapelle series offers a musical evening around French songs for the benefit of its renovation.

L’événement Les Concerts de la Chapelle L’Atelier Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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