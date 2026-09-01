Les Concerts de la Chapelle L’Atelier Port-des-Barques
samedi 12 septembre 2026 · Port-des-Barques
Informations pratiques
Port-des-Barques
Les Concerts de la Chapelle L’Atelier
place Vieljeux Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La série des Concerts de la Chapelle propose une soirée musicale autour de chansons françaises au profit de sa rénovation.
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place Vieljeux Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr
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English : The Chapel Concerts The Workshop
The Concerts de la Chapelle series offers a musical evening around French songs for the benefit of its renovation.
L’événement Les Concerts de la Chapelle L’Atelier Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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