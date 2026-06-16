Les concerts du Concié House of Brass Saint-Palais-sur-Mer dimanche 16 août 2026.

Saint-Palais-sur-Mer

Les concerts du Concié House of Brass

Esplanade du Concié Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:00:00

fin : 2026-08-16 00:00:00

Date(s) :

2026-08-16

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Esplanade du Concié Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

L’événement Les concerts du Concié House of Brass Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Royan Atlantique