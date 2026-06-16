Les concerts du Concié House of Brass Saint-Palais-sur-Mer
Les concerts du Concié House of Brass Saint-Palais-sur-Mer dimanche 16 août 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
Les concerts du Concié House of Brass
Esplanade du Concié Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16 00:00:00
Date(s) :
2026-08-16
.
Esplanade du Concié Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
L’événement Les concerts du Concié House of Brass Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Royan Atlantique
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