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Les concerts du Concié House of Brass Saint-Palais-sur-Mer

Les concerts du Concié House of Brass Saint-Palais-sur-Mer dimanche 16 août 2026.

Adresse : Esplanade du Concié

Ville : 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Palais-sur-Mer

Les concerts du Concié House of Brass

Esplanade du Concié Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16 00:00:00

Date(s) :
2026-08-16

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Esplanade du Concié Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

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English :

L’événement Les concerts du Concié House of Brass Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Royan Atlantique

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