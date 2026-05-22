LES CONCERTS DU WHAT A TRIP ! FESTIVAL Montpellier

Montpellier

LES CONCERTS DU WHAT A TRIP ! FESTIVAL

Rue Pitot Montpellier Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-25

Dans le cadre du What A Trip ! festival.

Chaque soir du festival, la place royale du Peyrou se transforme en scène musicale à ciel ouvert. Dans une ambiance festive et estivale, les concerts du What A Trip Festival rassemblent artistes émergents, musiques du monde et DJ sets pour faire vibrer Montpellier jusqu’à la nuit.

Dans le cadre du What A Trip ! festival.

Chaque soir du festival, la place royale du Peyrou se transforme en scène musicale à ciel ouvert. Dans une ambiance festive et estivale, les concerts du What A Trip Festival rassemblent artistes émergents, musiques du monde et DJ sets pour faire vibrer Montpellier jusqu’à la nuit.

Pendant trois soirées consécutives, venez découvrir une programmation éclectique mêlant soul, électro, afrobeat, pop orientale et grooves tropicaux. Une expérience musicale conviviale et accessible à tous, au cœur de l’un des plus beaux lieux de la ville.

La programmation:

►Jeudi 25 juin

Une première soirée aux sonorités métissées entre soul, musiques du monde et DJ set festif pour lancer les concerts du What A Trip Festival sur la place du Peyrou.

Muzanzo — live

Flavia Coelho sound system

Sin’Dee — DJ set

►Vendredi 26 juin

Une soirée solaire entre électro-créole, afrobeat et grooves tropicaux. Deux artistes incontournables pour faire vibrer le Peyrou jusqu’à la nuit.

David Walters — live

Guts — DJ set

►Samedi 27 juin

Pour les 10 ans du festival, la soirée se termine par un voyage musical dans le temps avec un dancefloor géant à ciel ouvert sur la place du Peyrou.

Kimbaya — live

Habibisly — live

Back to the WATs avec Philippe Corti

Sur réservation Billetterie ouverte à partir de 12€ le concert .

Rue Pitot Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the What A Trip! festival.

Every evening during the festival, the Place Royale du Peyrou is transformed into an open-air music stage. In a festive, summery atmosphere, What A Trip Festival concerts bring together emerging artists, world music and DJ sets to keep Montpellier buzzing into the night.

L’événement LES CONCERTS DU WHAT A TRIP ! FESTIVAL Montpellier a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT MONTPELLIER