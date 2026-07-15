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AGENDA · Lauzerte

Les concerts Lauzerte Église St Barthélémy Lauzerte

dimanche 19 juillet 2026 · Église St Barthélémy · Lauzerte

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Église St Barthélémy
Adresse
Place des Cornières
Ville
82110 Lauzerte
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif

Lauzerte

Les concerts Lauzerte

Église St Barthélémy Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Concert classique à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte
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Église St Barthélémy Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 08 41 40 13 

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English :

Classical Concert at St. Barthélemy Church in Lauzerte

L’événement Les concerts Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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