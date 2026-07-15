Les concerts Lauzerte Église St Barthélémy Lauzerte

Informations pratiques

Lauzerte

Les concerts Lauzerte

Église St Barthélémy Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Concert classique à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte

.

Église St Barthélémy Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 08 41 40 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Classical Concert at St. Barthélemy Church in Lauzerte

L’événement Les concerts Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy