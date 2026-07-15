AGENDA · Lauzerte
Les concerts Lauzerte Église St Barthélémy Lauzerte
dimanche 19 juillet 2026 · Église St Barthélémy · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
Les concerts Lauzerte
Église St Barthélémy Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Concert classique à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte
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Église St Barthélémy Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 08 41 40 13
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English :
Classical Concert at St. Barthélemy Church in Lauzerte
L’événement Les concerts Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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