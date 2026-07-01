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Les conférences de l’été avec l’association Gaston Fleischel et le patrimoine de Bléneau Stèle commémorative du passage de Jeanne d’arc Bléneau

jeudi 23 juillet 2026 · Stèle commémorative du passage de Jeanne d'arc · Bléneau

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Stèle commémorative du passage de Jeanne d'arc
Adresse
Avenue Jean Jaurès
Ville
89220 Bléneau
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Bléneau

Les conférences de l’été avec l’association Gaston Fleischel et le patrimoine de Bléneau

Stèle commémorative du passage de Jeanne d’arc Avenue Jean Jaurès Bléneau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Une conférence pour découvrir les conditions du passage de Jeanne d’Arc à Bléneau et l’utilité du passage du gué.   .

Stèle commémorative du passage de Jeanne d’arc Avenue Jean Jaurès Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70  Gfapb89@laposte.net

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English : Les conférences de l’été avec l’association Gaston Fleischel et le patrimoine de Bléneau

L’événement Les conférences de l’été avec l’association Gaston Fleischel et le patrimoine de Bléneau Bléneau a été mis à jour le 2026-07-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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