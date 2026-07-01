Les conférences de l’été avec l’association Gaston Fleischel et le patrimoine de Bléneau Stèle commémorative du passage de Jeanne d’arc Bléneau

Informations pratiques

Bléneau

Les conférences de l’été avec l’association Gaston Fleischel et le patrimoine de Bléneau

Stèle commémorative du passage de Jeanne d’arc Avenue Jean Jaurès Bléneau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Une conférence pour découvrir les conditions du passage de Jeanne d’Arc à Bléneau et l’utilité du passage du gué. .

Stèle commémorative du passage de Jeanne d’arc Avenue Jean Jaurès Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70 Gfapb89@laposte.net

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English : Les conférences de l’été avec l’association Gaston Fleischel et le patrimoine de Bléneau

L’événement Les conférences de l’été avec l’association Gaston Fleischel et le patrimoine de Bléneau Bléneau a été mis à jour le 2026-07-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !