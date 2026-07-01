Les conférences de l’été avec l’association Gaston Fleischel et le patrimoine de Bléneau Stèle commémorative du passage de Jeanne d’arc Bléneau
jeudi 23 juillet 2026 · Stèle commémorative du passage de Jeanne d'arc · Bléneau
Informations pratiques
Bléneau
Les conférences de l’été avec l’association Gaston Fleischel et le patrimoine de Bléneau
Stèle commémorative du passage de Jeanne d’arc Avenue Jean Jaurès Bléneau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Une conférence pour découvrir les conditions du passage de Jeanne d’Arc à Bléneau et l’utilité du passage du gué. .
Stèle commémorative du passage de Jeanne d’arc Avenue Jean Jaurès Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70 Gfapb89@laposte.net
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English : Les conférences de l’été avec l’association Gaston Fleischel et le patrimoine de Bléneau
L’événement Les conférences de l’été avec l’association Gaston Fleischel et le patrimoine de Bléneau Bléneau a été mis à jour le 2026-07-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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