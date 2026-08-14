Les contes de Rose Bibliothèque Tulitujou Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-27 15:30 – 16:30

Gratuit : oui Mardi 27 octobre · 15h30 · durée 45 min · Tulitujou · à partir de 4 ans Jeune Public, En famille – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Aborder le thème des différences à travers les contes, c’est le nouveau défi que se lance la conteuse Rose, bien connue des bibliothèques d’Orvault. Venez vous régaler les oreilles avec des histoires minutieusement choisies et mises en voix avec énergie et poésie ! Tout un art…Mardi 27 octobre · 15h30 · durée 45 min · Tulitujou · à partir de 4 ans

Bibliothèque Tulitujou Orvault 44700

02 51 78 98 60



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