Les contes de Rose, Médiathèque Ormédo, Orvault
mardi 22 décembre 2026 · Médiathèque Ormédo · Orvault
Informations pratiques
Les contes de Rose Mardi 22 décembre, 15h30 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-22T15:30:00+01:00 – 2026-12-22T16:30:00+01:00
Fin : 2026-12-22T15:30:00+01:00 – 2026-12-22T16:30:00+01:00
La conteuse Rose revient cette fois-ci pour nous offrir des contes d‘hiver et de grand froid. Alors mettons-nous au chaud, quittons bonnet et écharpe et laissons-nous nous envelopper par la douceur d’une ou plusieurs voix…
Mardi 22 décembre · 15h30 · durée 45 min · Ormédo · de 0 à 3 ans
Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Des lectures autour d’histoires et de contes
À voir aussi à Orvault (Loire-Atlantique)
- Journée immersive : Gastronomie des plantes sauvages comestibles Salle du Parc la Gobinière Orvault 23 août 2026
- Histoires à dormir debout Parc de Plaisance Orvault 26 août 2026
- Histoires à dormir debout, Parc de Plaisance, Orvault 26 août 2026
- Bibliothèque au château de la Tour Château de La Tour Orvault 6 septembre 2026
- Les cafés de l’Artothèque Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault 12 septembre 2026