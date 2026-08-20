Les contes de Rose, Médiathèque Ormédo, Orvault

Informations pratiques

Les contes de Rose Mardi 22 décembre, 15h30 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-22T15:30:00+01:00 – 2026-12-22T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-22T15:30:00+01:00 – 2026-12-22T16:30:00+01:00

La conteuse Rose revient cette fois-ci pour nous offrir des contes d‘hiver et de grand froid. Alors mettons-nous au chaud, quittons bonnet et écharpe et laissons-nous nous envelopper par la douceur d’une ou plusieurs voix…

Mardi 22 décembre · 15h30 · durée 45 min · Ormédo · de 0 à 3 ans

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Des lectures autour d’histoires et de contes