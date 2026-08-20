Les contes de Rose Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-22 15:30 – 16:30

Gratuit : oui Mardi 22 décembre · 15h30 · durée 45 min · Ormédo · de 0 à 3 ans Jeune Public, En famille – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

La conteuse Rose revient cette fois-ci pour nous offrir des contes d‘hiver et de grand froid. Alors mettons-nous au chaud, quittons bonnet et écharpe et laissons-nous nous envelopper par la douceur d’une ou plusieurs voix…Mardi 22 décembre · 15h30 · durée 45 min · Ormédo · de 0 à 3 ans

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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