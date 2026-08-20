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Les contes de Rose Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

mardi 22 décembre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault

Les contes de Rose Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Début
mardi 22 décembre 2026
Fin
mardi 22 décembre 2026
Heure de début
15:30
Lieu
Médiathèque Ormédo - Orvault
Adresse
2 Promenade de l'Europe
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Mardi 22 décembre · 15h30 · durée 45 min · Ormédo · de 0 à 3 ans

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-22 15:30 – 16:30
Gratuit : oui Mardi 22 décembre · 15h30 · durée 45 min · Ormédo · de 0 à 3 ans Jeune Public, En famille – Age minimum : 5 et Age maximum : 99 

La conteuse Rose revient cette fois-ci pour nous offrir des contes d‘hiver et de grand froid. Alors mettons-nous au chaud, quittons bonnet et écharpe et laissons-nous nous envelopper par la douceur d’une ou plusieurs voix…Mardi 22 décembre · 15h30 · durée 45 min · Ormédo · de 0 à 3 ans

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60


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