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Les contes du matin Parc du pont romain Ascain

Les contes du matin Parc du pont romain Ascain

Les contes du matin Parc du pont romain Ascain vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Parc du pont romain

Adresse : Chemin du Pont Romain

Ville : 64310 Ascain

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Ascain

Les contes du matin

Parc du pont romain Chemin du Pont Romain Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 11:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Petites histoires douces pour toute la famille.
Repli sous les halles en cas de pluie.   .

Parc du pont romain Chemin du Pont Romain Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 25 89  eclatsdemots64@gmail.com

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English : Les contes du matin

L’événement Les contes du matin Ascain a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque

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