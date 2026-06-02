Les contes du matin Parc du pont romain Ascain
Les contes du matin Parc du pont romain Ascain vendredi 24 juillet 2026.
Ascain
Les contes du matin
Parc du pont romain Chemin du Pont Romain Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 11:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Petites histoires douces pour toute la famille.
Repli sous les halles en cas de pluie. .
Parc du pont romain Chemin du Pont Romain Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 25 89 eclatsdemots64@gmail.com
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English : Les contes du matin
L’événement Les contes du matin Ascain a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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