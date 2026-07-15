Les contes du pommier Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement
mardi 20 avril 2027 · Avenue Raimu · Marseille 14e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 14e Arrondissement
Les contes du pommier
Du mardi 20 au mercredi 21 avril 2027 de 14h30 à 15h41. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-20 14:30:00
fin : 2027-04-21 15:41:00
Date(s) :
2027-04-20
Ciné minots
Animation (2026)Enfants
Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères, Tom et Derek… D’abord réticent, le grand-père finit par s’associer à leurs jeux et, par un tour de passe-passe, fait de leur week-end une aventure pleine d’imagination et de souvenirs.
La séance du mardi sera suivie d’un moment convivial et d’un goûter ! .
Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 65 17 77
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English :
Cin%E9 minots
Animation (2026)
L’événement Les contes du pommier Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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