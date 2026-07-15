Les contes du pommier Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Les contes du pommier

Du mardi 20 au mercredi 21 avril 2027 de 14h30 à 15h41. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-20 14:30:00

fin : 2027-04-21 15:41:00

Date(s) :

2027-04-20

Ciné minots

Animation (2026)Enfants

Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères, Tom et Derek… D’abord réticent, le grand-père finit par s’associer à leurs jeux et, par un tour de passe-passe, fait de leur week-end une aventure pleine d’imagination et de souvenirs.



La séance du mardi sera suivie d’un moment convivial et d’un goûter ! .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 65 17 77

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English :

Cin%E9 minots

Animation (2026)

L’événement Les contes du pommier Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille