Les cors se fondent dans le décor, Musée d’art champenois, Troyes

Les cors se fondent dans le décor Samedi 23 mai, 20h15, 21h45, 23h15 Musée d’art champenois Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Pièces originales et transcriptions pour ensemble de cors de musiques de films, variété, musique classique.

Ensemble de cors du Conservatoire Marcel-Landowski sous la direction de Blandine Rossero

Musée d’art champenois 4 Rue de Vauluisant, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est 0325434320 https://www.musees-troyes.com/art-champenois Panneaux peints, statues et vitraux illustrent le passage subtil de l’esthétique du gothique à son apogée, à celle, émergente et plus précieuse de la Renaissance.

La peinture reflète les influences italiennes et nordiques (Assomption de la Vierge, Songe de saint Joseph).

En sculpture, toutes les tendances du siècle sont représentées : Maître de Chaource, Jacques Juliot, Dominique Florentin et François Gentil.

Le vitrail brille de ses derniers feux avec les œuvres de Linard Gontier (exposition didactique).

Qu’il soit poésie, prose, narration, en dialogue… le mot inspire depuis toujours les compositeurs qui le subliment. Laissez-vous émouvoir par les voix et les interprètes.

Carole Bell