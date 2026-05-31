LES COULEURS DU SON : Naïssam Jalal « Quest of the Invisible », Théâtre Les Gémeaux / Scène nationale de Sceaux, Sceaux

LES COULEURS DU SON : Naïssam Jalal « Quest of the Invisible » Jeudi 4 février 2027, 20h00 Théâtre Les Gémeaux / Scène nationale de Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-04T20:00:00+01:00 – 2027-02-04T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-04T20:00:00+01:00 – 2027-02-04T21:30:00+01:00

Le silence y possède une place centrale, le rythme mène toujours vers la transe dans une forme répétitive et hypnotique, parfois la voix vient prêter main forte aux instruments pour entrer en contact avec l’Invisible, en le nommant.

Naïssam Jalal a été primée aux Victoires du Jazz 2019 dans la catégorie « Album inclassable” pour l’album « Quest of the Invisible ».

L’ensemble LES COULEURS DU SON est conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2026-2027-2028

Théâtre Les Gémeaux / Scène nationale de Sceaux 49 ave Georges Clemenceau 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France

La flûtiste Naïssam Jalal réunit le pianiste brésilien Leonardo Montana et le contrebassiste franco-arménien Claude Tchamitchian dans une quête de l’Invisible. naissamjalal flute

Eric Morency