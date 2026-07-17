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Visite commentée des oeuvres d’art de la Faculté Jean Monnet à Sceaux, Faculté jJean Monnet, Sceaux

samedi 19 septembre 2026 · Faculté jJean Monnet · Sceaux

Visite commentée des oeuvres d’art de la Faculté Jean Monnet à Sceaux, Faculté jJean Monnet, Sceaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Faculté jJean Monnet
Adresse
54 Boulevard Desgranges 92330 Sceaux
Ville
92330 Sceaux
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Limité à 30 personnes

Visite commentée des oeuvres d’art de la Faculté Jean Monnet à Sceaux Samedi 19 septembre, 15h00 Faculté jJean Monnet Hauts-de-Seine

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Cette visite commentée de 45 mn des oeuvres d’art de la Faculté Jean Monnet est assurée par Patrice Godard, responsable de la valorisation et de la préservation du patrimoine culturel de l’Université Paris-Saclay. Elle s’intéressear aux oeuvres du 1% artistique ( Mosaïque Hieronimus, mobilier Dubuisson) à des acquisitions nouvelles (Lescuyer) et à d’autres artistes prestigieux, les sculpteurs contemporains Macedo, Coutelle et Féraud dont les ayants droit ont fait don d’oeuvres monumentales à la Faculté Jean Monnet. Reconnus internationalement, ils excellent dans le travail de la céramique (Macedo), de la pierre et du bois (Coutelle), et de l’inox (Féraud).
départ: le 19 septembre à 15h devant l’entrée principale du campus située au 54 Boulevard Desgranges à Sceaux

Faculté jJean Monnet 54 Boulevard Desgranges 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France
Visite commentée d’œuvres contemporaines

© Salaheddine Karmous

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