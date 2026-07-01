Trois œuvres or et métal en fusion signées Guillaume Bottazzi à Sceaux, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Sceaux, Sceaux

Informations pratiques

Trois œuvres or et métal en fusion signées Guillaume Bottazzi à Sceaux Samedi 19 septembre, 08h00 Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Sceaux Hauts-de-Seine

Visible depuis l’extérieur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Ces trois œuvres d’art kinesthésique texturé or ont été créées à Sceaux en 2023.

Mesurant chacune 1,50 m de haut, ces créations invitent à la rêverie. Elles créent un espace poétique et enchanteur qui évolue selon l’imagination de chacun. Elles sont composées d’émaux déposés sur du verre trempé et feuilleté. L’émail est une matière naturelle réduite en poudre et composée de différents minéraux.

Elles créent un espace poétique et enchanteur qui évolue selon notre imaginaire.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Sceaux Rue des Mésanges 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] Conçu comme un ensemble cohérent et harmonieux, les deux bâtiments s’organisent autour d’un îlot, ils se font face en créant un jardin privatif. Trois oeuvres patrimoniales de l’artiste Guillaume Bottazzi sont à découvrir dans les halls d’entrées. Arrêt de bus Ligne 14 – Mésanges

Découverte de 3 œuvres de Guillaume Bottazzi

Guillaume Bottazzi ADAGP Paris