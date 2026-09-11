UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
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LES COULISSES DE L’ESPACE CULTUREL, Espace culturel Louise de Savoie,, Saint-Jean-de-Maurienne

samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel Louise de Savoie, · Saint-Jean-de-Maurienne

LES COULISSES DE L’ESPACE CULTUREL, Espace culturel Louise de Savoie,, Saint-Jean-de-Maurienne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Espace culturel Louise de Savoie,
Adresse
Rue de l'Orme 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Ville
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Département
Savoie

LES COULISSES DE L’ESPACE CULTUREL Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30 Espace culturel Louise de Savoie, Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Une immersion dans l’espace culturel et l’espace archive en compagnie des bibliothécaires et de l’aérchiviste.

Espace culturel Louise de Savoie, Rue de l’Orme 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 05 20 20 http://mediatheque.saintjeandemaurienne.fr
Une immersion dans l’espace culturel et l’espace archive en compagnie des bibliothécaires et de l’aérchiviste.

©mairie

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