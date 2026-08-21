UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Benfeld

Les coulisses du cinéma, Cinéma Rex, Benfeld

dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Rex · Benfeld

Les coulisses du cinéma, Cinéma Rex, Benfeld

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinéma Rex
Adresse
6 Rue Clémenceau, 67230 Benfeld, France
Ville
67230 Benfeld
Département
Bas-Rhin

Les coulisses du cinéma Dimanche 20 septembre, 09h00 Cinéma Rex Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le cinéma ouvrira, exceptionnellement, ses portes.
Découvrez les coulisses du lieu, son histoire et son évolution.
En bonus, un atelier sur les débuts du cinéma et la technique « image par image » vous sera proposé.

Cinéma Rex 6 Rue Clémenceau, 67230 Benfeld, France Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est 0388745722 https://www.cc-erstein.fr/sport-culture/cinema-rex-benfeld
À l’occasion des Journées européennes

©

À voir aussi à Benfeld (Bas-Rhin)