Les coulisses du cinéma, Cinéma Rex, Benfeld
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Rex · Benfeld
Informations pratiques
Les coulisses du cinéma Dimanche 20 septembre, 09h00 Cinéma Rex Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le cinéma ouvrira, exceptionnellement, ses portes.
Découvrez les coulisses du lieu, son histoire et son évolution.
En bonus, un atelier sur les débuts du cinéma et la technique « image par image » vous sera proposé.
Cinéma Rex 6 Rue Clémenceau, 67230 Benfeld, France Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est 0388745722 https://www.cc-erstein.fr/sport-culture/cinema-rex-benfeld
À l’occasion des Journées européennes
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