AGENDA · Benfeld
Les coulisses du cinéma JEP Benfeld
dimanche 20 septembre 2026 · Benfeld
Informations pratiques
Benfeld
Les coulisses du cinéma JEP
6 rue Clémenceau Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez les coulisses du lieu, son histoire et son évolution.
En bonus, un atelier sur les débuts du cinéma et la technique image par image vous sera proposé. .
6 rue Clémenceau Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 57 22
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English :
L’événement Les coulisses du cinéma JEP Benfeld a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried
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