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AGENDA · Benfeld

Les coulisses du cinéma JEP Benfeld

dimanche 20 septembre 2026 · Benfeld

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
6 rue Clémenceau
Ville
67230 Benfeld
Département
Bas-Rhin
Tarif

Benfeld

Les coulisses du cinéma JEP

6 rue Clémenceau Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Découvrez les coulisses du lieu, son histoire et son évolution.
En bonus, un atelier sur les débuts du cinéma et la technique image par image vous sera proposé.   .

6 rue Clémenceau Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 57 22 

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English :

L’événement Les coulisses du cinéma JEP Benfeld a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried

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