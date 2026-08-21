Informations pratiques

Benfeld

Les coulisses du cinéma JEP

6 rue Clémenceau Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez les coulisses du lieu, son histoire et son évolution.

En bonus, un atelier sur les débuts du cinéma et la technique image par image vous sera proposé. .

6 rue Clémenceau Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 57 22

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English :

L’événement Les coulisses du cinéma JEP Benfeld a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried