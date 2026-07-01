Les coulisses du Katorza, Cinéma KATORZA,, Nantes

Informations pratiques

Les coulisses du Katorza Dimanche 20 septembre, 13h30 Cinéma KATORZA, Loire-Atlantique

Visite de 30 minutes limitée à 10 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

LES COULISSES DU KATORZA

Visite commentée du Katorza, cinéma natais depuis 106 ans : projection gratuite de films et autres documents en 35mm, visite en petit groupe des coulisses du Katorza, notamment la cabine de projection, par l’équipe

Cinéma KATORZA, 3, rue Corneille 44000 NANTES Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251849060 http://www.katorza.fr/nantes [{« type »: « link », « value »: « https://www.katorza.fr/katorza/accueil/katorza »}] Présent dans les films de Jacques Demy, le Katorza a à cœur de nourrir la cinéphilie et la curiosité des Nantais. Le Katorza fait partie du groupe Cinéville. Au sein de ce groupe de cinémas de l’Ouest de la France, le Katorza occupe une place à part. Celle d’une salle de cinéma exclusivement consacrée au cinéma d’auteur, dans toute sa diversité, pour tous les publics et résolument inscrit dans le cœur des Nantais.

LES COULISSES DU KATORZA

© Jean-Gabriel Aubert